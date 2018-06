Afrique Australe: Les chefs de polices de la SADC adoptent des stratégies pour combattre la criminalité

Luanda — Les polices en Afrique australe ont adopté des stratégies visant à réduire de plus en plus, des espaces de man?uvre de la criminalité transfrontalière, a déclaré jeudi, à Luanda, le commandant général de la corporation angolaise et président du Sous-comité des chefs de polices de la SADC, Alfredo Eduardo Mingas.

Outre des orientations stratégiques et des plans d'opérations conjointes de lutte et de prévention du trafic illicite, en particulier des crimes violents, le trafic de drogues et des délits informatiques, seront également renforcées les capacités techniques et humaines des polices africaines, surtout dans le domaine de nouvelles technologies de l'information.

Selon le commandant, les polices régionales doivent également être au courant des crimes commis à l'aide d'armes à feu, dont la prévention et le combat sont limités par l'accès à la population civile par le biais de la révision législative.

Il a dit qu'il était nécessaire d'accroître la capacité de contrôle, avec la création de bases de données et le suivi, non seulement des armes, mais aussi des munitions dans chacun des pays de la région.

Le commandant général de la Police nationale a défendu aussi l'augmentation et l'amélioration des mécanismes de coopération entre les polices de la région, dans le cadre de la SARPCCO, en vue d'un échange efficace d'expériences et d'informations, y compris un engagement stratégique des Etats dans le domaine de la formation interne et régionale.

Participent à la réunion, qui a lieu au Centre de Conventions de Talatona à Luanda, sept leaderships des polices de l'Afrique du Sud, notamment le commandant général de la police angolaise, Alfredo Eduardo Mingas, des polices de la République Démocratique du Congo, Amuli Bahangwa , du Royaume du Lesotho, Molomo Molibeli, du Malawi, Rodney José, du Mozambique, Rafael Bernardino, de l'Afrique du Sud, J. Sitole et du Zimbabwe, G. Matanga.

La SARPCCO est un organe du Comité interétatique de Défense et Sécurité de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et sert à promouvoir, renforcer et pérenniser la coopération et à encourager des stratégies communes pour la gestion de toutes les formes de crimes transfrontaliers avec implication sous-régionale.