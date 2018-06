Angola: La police dément des décès dans le spectacle "Saurimo 62 ans"

Il a fait savoir que pendant le spectacle, 15 citoyens ont été arrêtés pour avoir troublé l'ordre public et huit enfants solitaires ont été recueillis à la recherche de leurs parents. Sans avancer le nombre de blessés, il a signalé que pendant l'activité, 24 accidents de la circulation ont été enregistrés. Le concert a produit des musiciens Bambila, Yoyng Double, Bass, Calabeto, Peróla Yola Araújo, Kyaku Kyadaf, Lil Saint, MC Cabinda, Cage One, Preto Show, Biura, Cef, Yuri da Cunha, Big Nelo, Yannick Afroman, Neru Americano, Nagrelha dos Lambas, entre autres.

Il a indiqué que durant l'événement, qui a compte sur la participation de 24 musiciens du projet « Team de Sonho», 20 personnes ont été emmenées à l'hôpital provincial, six pour évanouissements et 14 pour intoxication alcoolique.

