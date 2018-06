Le rapport de la Cnuced indique également qu'en 2017, les cinq principales destinations des migrations intra-africaines (par pays d'accueil et par ordre décroissant) étaient l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Nigeria, l'Ethiopie (tous pays ayant accueilli plus de 1 million de migrants).

Les liens créés par les migrants entre leur pays d'origine et leur pays de destination ont permis l'apparition de diasporas prospères. Ils ont aussi ouvert de nouvelles perspectives de commerce et d'investissement qui peuvent aider les pays de destination et les pays d'origine à diversifier leur économie et à s'orienter vers des activités productives à plus grande valeur ajoutée.

En effet, d'après la Cnuced, les migrations sont bénéfiques à la fois aux pays d'origine et aux pays de destination. Comme il ressort du rapport, elles peuvent jouer un rôle clef dans la transformation structurelle du continent africain. Bien gérées, elles sont aussi un bon moyen de faciliter la réalisation des objectifs de développement durable, en Afrique et dans le reste du monde.

Le rapport annuel 2018 de la Conférence des nations-unies pour le commerce et le développement (Cnuced) souligne le rôle déterminant des mouvements migratoires dans le développement du continent. Les auteurs de cette étude soutiennent que les migrations africaines pourraient contribuer à la stimulation de la croissance et à la transformation structurelle de l'économie du continent.

Selon le Rapport 2018 de la Conférence des nations-unies pour le commerce et le développement (Cnuced), présenté hier, les migrations africaines pourraient stimuler la croissance et transformer positivement la structure de l'économie du continent.

