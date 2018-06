Cote d'Ivoire: Emploi - L'ONG Service for Job met plus de 200 jeunes sur le marché

Tout en se félicitant de cette initiative, M. Marcel Tibe-Bi a appelé le gouvernement et par ricochet toutes les bonnes volontés à « s'engager » aux côtés de sa structure afin d'« d'aider » l'État dans sa lutte effrénée contre le chômage. C'est d'ailleurs dans cette optique que Service for Job a lancé à l'occasion une tombola pour recueillir des fonds.

Cet ambitieux projet « Épervier » a bénéficié du soutien financier du Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp) à hauteur de 47 610 000 Fcfa, du Conseil régional du Sud-Comoé dont son président, Aka Aouélé, est par ailleurs président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire (Ardci), a décaissé plus de 19 millions de Fcfa.

Le jeudi 31 mai 2018, à Abidjan-Yopougon, ces derniers ont reçu leurs parchemins de fin de formation, des mains du président de ladite organisation, Marcel Tibe-Bi. Ce, en présence des autorités administratives et politiques. Cette formation qui s'est déroulée sur des semaines, a été l'occasion pour les apprenants d'obtenir les rudiments et les stratégies, notamment dans les modules Germe (Gérer mieux son entreprise) à même de leur permettre d'être opérationnels et par conséquent se prendre en charge par l'insertion à l'auto-emploi salarié.

