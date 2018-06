Cote d'Ivoire: Art contemporain - 13 grandes figures pour montrer l'identité et la vitalité de la création ivoirienne en Italie

Ouattara Watts est né en 1957 à Abidjan (CI), il vit et travaille à New York (USA)

Joachim K. Silué est né en 1972 à Abidjan (CI), il vit et travaille à Modène (IT).

Virginia Ryan est née en 1956 à Camberra (AU), elle vit et travaille à Grand Bassam (CI) et Trevi (IT).

Jems Koko Bi est né en 1966 à Sinfra (CI), il vit et travaille entre Essen (GE) et Abidjan (CI).

Mohammed Keita est né en 1993 à Mahapleu (CI), il vit et travaille à Rome (IT).

Ernest Dükü est né en 1958 à Bouaké (CI), il vit et travaille entre Paris (FR) et Abidjan (CI).

Ananias Leki Dago est né en 1970 à Abidjan (CI), il vit et travaille entre Paris (FR) et Abidjan (CI)

A travers cette sélection, il s'agit pour Massimo Scaringella de « mettre en évidence des parcours (... ) qui indique non seulement des tendances, des cadres thématiques plus ou moins picturaux, mais aussi des recherches en marge du point de vue conceptuel ».

