Cote d'Ivoire: Abengourou - Le commandant supérieur de la gendarmerie sollicite la collaboration des populations

Au total, a révélé l'hôte de la "Cité royale", c'est une trentaine de présumés malfaiteurs qui ont été mis sous mandat de dépôt à la suite de 340 interpellations lors de ladite opération. Un résultat satisfaisant qui a induit l'officier supérieur à solliciter une collaboration plus étroite entre les populations et les forces de sécurité. « Nous allons traquer les malfaiteurs jusque dans leurs tanières. Ne vous rendez pas complices des agissements illicites de ces malfrats. J'en appelle au soutien de tous pour reformater nos actions en vue de conjuguer ensemble l'action sécuritaire » a-t-il indiqué aux participants à la rencontre qui se sont réjouit de cette réaction sécuritaire face au banditisme.

Echanger avec les populations pour recueillir leurs préoccupations en vue de rendre plus efficace les actions des forces de sécurité sur le terrain. C'est l'objectif majeur de la mission conduite à Abengourou le 31 mai 2018 par le général Kouakou Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Sur place dans l'Indénié, à la salle de réunion de la préfecture de réunion, l'officier supérieur de la gendarmerie a rappelé les récents tristes évènements survenus notamment à Bloléquin et à Guiglo au cours desquels des populations en furie s'en sont pris aux symboles de l'Etat.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.