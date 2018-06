Cote d'Ivoire: Anacarde et coton/Tony Blair - "Nous allons mettre en place une équipe pour accompagner la Côte d'Ivoire"

L'ancien Premier ministre britannique a procédé, hier, à la signature d'une lettre d'intention avec le chef du gouvernement ivoirien dans les secteurs de l'anacarde et du coton.

L'ancien premier ministre britannique, Tony Blair, a annoncé le jeudi 31 mai, la mise en place d'un groupe de travail au sein de l'institut qui porte son nom, pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la transformation de ses matières premières, notamment l'anacarde et le coton. Il s'exprimait à la faveur de la cérémonie de signature d'une lettre d'intention avec le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, à la primature, relativement aux engagements qu'il avait pris quelques minutes plutôt auprès du Chef de l'État, Alassane Ouattara au palais présidentiel.

«Nous allons mettre en place une équipe qui travaillera à la mobilisation des investisseurs pour accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de transformation de son agriculture», a-t-il déclaré.

Tony Blair n'a pas tari d'éloges sur les performances de l'économie ivoirienne classée parmi les plus dynamiques du monde. Il a expliqué que sa démarche vise à aider les autorités ivoiriennes à transformer le taux de croissance soutenue enregistré depuis quelques années en création massive d'emplois pour les jeunes.

Surtout que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a indiqué avoir «discuté au préalable avec le premier responsable de la Tony Blair Institute for global change. L'objectif étant de voir ensemble les opportunités qui s'offrent dans le domaine de l'anacarde dont la Côte d'Ivoire est le 1er producteur mondial et le coton qui a un fort potentiel dans une zone où les production malienne, burkinabè et ivoirienne sont respectivement estimées à environ 700 000, 600 000 et 442 000 tonnes».

Amadou Gon Coulibaly et Tony Blair ont également convenu que la signature de convention dans les secteurs concernés devra intervenir au plus tard à la mi-juillet et la réalisation investissements courant 2020.

Plusieurs membres du gouvernement ont participé à la cérémonie. Notamment Coulibaly Mamadou Sangafowa de l'Agriculture et du Développement rural, Adama Koné de l'Économie et des Finances, Mariatou Koné de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, mais aussi Moussa Sanogo en charge du Budget et du Portefeuille de l'État.