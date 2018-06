L'agence nationale de la météorologie a organisé, le jeudi 31 mai 2018, une conférence de presse pour communiquer officiellement sur les résultats de la prévision saisonnière de l'année 2018.

Il est ressorti, au cours des échanges avec les Hommes de médias, que pour la saison d'hivernage 2018, les prévisions des cumuls pluviométriques sont les suivantes : durant la période de juin, juillet, août, il est prévu globalement un cumul pluviométrique excédentaire à la normale sur la partie Est, Nord-Ouest du territoire. Sur les parties Ouest, Sud-Ouest, un cumul normal à tendance déficitaire est attendue. La partie centrale, quant à elle, aura un cumul normal à tendance excédentaire. Durant la période juillet, août, septembre, il est attendu des cumuls pluviométriques excédentaires à tendance normale à l'extrême Est du pays et sur une partie des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Est et les Hauts-Bassins. Une saison normale à tendance excédentaire est attendue également dans les parties Centre-Est, Nord et Nord-Ouest du territoire.

La partie Sud-Ouest du pays pourrait connaître une situation normale à tendance déficitaire alors que l'extrême Sud-Ouest du pays restera déficitaire à tendance normale. Pour le directeur général de l'ANAM, Kouka Ernest Ouédraogo, ces caractéristiques de la saison auront un impact sur la production agricole et la sécurité alimentaire. « L'élaboration et la diffusion d'informations caractérisant la qualité de la saison des pluies avant même que celle-ci ne démarre, permettraient aux agriculteurs, aux agropasteurs, aux gestionnaires des ressources en eau, aux décideurs et autres acteurs de faire des choix avisés, judicieux et optimaux pour aborder la saison pluvieuse ». Les prévisions météorologiques ayant un caractère périssable, les responsables de l'ANAM ont affirmé qu'ils procèderont au fur et à mesure à des mises à jour pendant toute la saison pluvieuse. « Elle aura communiqué avec vous afin qu'à travers vos canaux, les informations parviennent aux différents utilisateurs pour la planification et en particulier la gestion des risques», a dit le DG de l'ANAM à l'endroit de la presse

.