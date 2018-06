Burkina Faso: Programme de dialogue politique - Majorité et opposition s'inspirent de l'exemple danois

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu, le 31 mai 2018, des représentants de 14 partis politiques burkinabè. Conduite par Me Bénéwendé Stanislas Sankara, la délégation est allée faire le point d'une mission qu'elle a effectuée à Copenhague au Danemark, du 12 au 19 mai 2018. Soutenus, par le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) et l'Institut danois des partis et de la démocratie (IDPD), ces partis politiques envisagent la mise en œuvre d'un programme qui permettra aux partis politiques burkinabè d'instituer un dialogue politique en vue de maintenir la stabilité, la paix et la cohésion sociale au pays des Hommes intègres.

Une délégation composée de représentants de partis politiques a été reçue, le 31 mai dernier, par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Au menu des échanges, la possibilité d'initier un programme qui permettra aux partis politiques de s'asseoir autour d'une même table pour parler « paix, stabilité et cohésion sociale entre les fils et filles du Burkina ». Et ce, grâce au soutien de l'Institut danois des partis et de la démocratie (IDPD) et le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD). «Vous avez remarqué l'ambiance qu'il y a ce matin entre nous, représentants de partis politiques aussi bien de la majorité que de l'opposition. C'est dans cette ambiance que nous avons remis au président du Faso, le rapport d'une mission que nous avons effectuée à Copenhague, du 12 au 19 mai 2018.

Dans ce rapport, il est question, en tout cas, comme objectif principal, de pouvoir aboutir à un véritable dialogue politique dans notre pays », a indiqué Me Benewendé Stanislas Sankara, à l'issue des échanges avec Roch Marc Christian Kaboré. A l'en croire, le président du Faso s'est dit disposé à accompagner le programme qui verra bientôt le jour. Ce programme, a-t-il expliqué, est prévu pour une durée de six mois et va s'étendre éventuellement sur un programme triennal avec comme interlocuteur le CGD, selon Me Benewendé Stanislas Sankara.

En attendant sa mise en œuvre, s'est-il réjoui, les partis politiques du Burkina Faso ont la volonté d'œuvrer au maintien de la stabilité, à l'ancrage démocratique et à la paix au Burkina qui sont, en réalité, selon lui, les premiers vecteurs du progrès, du développement économique et social. Pour maintenir cette paix durable, la délégation a déjà sa petite idée apprise au Danemark. « Nous avons appris qu'il faut simplement s'accorder sur les désaccords. Voilà une formule magique danoise et nous pensons que s'il y a la volonté, il faut s'asseoir autour d'une table et mettre en synergie tout ce que nous partageons comme valeurs », a -t-il dit. A noter que 14 partis politiques ont pris part à la mission.

Il s'agit du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), de l'Union pour la renaissance/ Parti sankariste (UNIR/PS), de l'Alliance pour la démocratie et la fédération/Rassemblement démocratique africain (ADF/RDA), du Nouveau temps pour la démocratie (NTD), du Parti pour la démocratie et le socialisme/Parti des bâtisseurs (PDS/METBA), du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme (RDS), du Mouvement pour la démocratie en Afrique (MDA), du Parti pour la renaissance nationale (PAREN), de l'Organisation pour la démocratie et le travail (ODT), de la Nouvelle alliance du Faso (NAFA), de l'Union pour un Burkina nouveau (UBN) et de « Le Faso Autrement ».