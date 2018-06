Burkina Faso: "Qu'as-tu fait de ton beau pays ?" - Un nouveau livre de Boureima Jérémie Sigue qui décortique les causes de l'incivisme

Et de quatre ! Après avoir publié «Faut-il désespérer de l'Afrique ? » ; «Médias et Gouvernance : Le sel ou le poison » ; «La faillite morale du chef de l'Etat africain », le fondateur des Editions Le Pays vient d'agrandir sa bibliographie avec une nouvelle œuvre intitulée : "Qu'as-tu fait de ton beau pays ?". Une œuvre qui nous interpelle un peu plus sur le désordre social et la crise morale qui caractérisent le Burkina d'aujourd'hui.

Face donc à l'incivisme galopant et touchant tous les segments de la société burkinabè, l'auteur se fait un sang d'encre. Aussi, a-t-il décidé, encore, de tremper sa plume dans l'encre pour alerter. Ainsi, il se fait la voix à travers ce livre titré : "Qu'as-tu fait de ton beau pays ?". Le point d'interrogation du titre vaut son pesant d'interpellation. Individuellement et collectivement. En effet, l'auteur s'insurge contre notre triste époque plutôt marquée par une certaine « dégénérescence morale » qui a « atteint des sommets au Burkina Faso, indûment appelé pays des Hommes intègres ». Eu égard à l"'Affaissement moral" de la République qui fait le terreau de l'incivisme généralisé et ambiant, Boureima Jérémie Sigué qui, de toute sa vie, a «combattu le bon combat », s'interdit d'arrêter la course. Par la plume donc, l'auteur de "Qu'as-tu fait de ton beau pays ?", dépeint un pays dont toute une génération est engluée par l'incivisme, à tous les niveaux, qu'il soit routier, fiscal, sociétal, scolaire. Et le plus inquiétant pour lui, c'est qu"'on est désormais en face d'un tragique incivisme d'Etat". De quoi rendre la sensibilité de l'auteur encore plus frémissante eu égard aux conséquences de cet effritement des valeurs sociétales de notre pays et qui, d'ailleurs, dédie son œuvre «à tous ceux que l'incivisme a blessés, traumatisés ou tués ».

De fait, le choix du titre : "Qu'as-tu fait de ton beau pays" apparaît comme une manière d'envoyer notre société au purgatoire. Non pas avec spleen mais avec un brin d'optimisme par excellence que l'auteur exprime à la quatrième couverture de l'œuvre en requérant que «demain, sur le Burkina, doit se lever un jour nouveau, qui absorbe toutes les ténèbres et qui broie toutes les scories.» Pour autant, cette impérieuse nécessité de sursaut sera-t-elle entendue par les Burkinabè d'en bas et d'en haut ? Si tant est que « nous rêvons tous d'une terre bleue, (... ) neuve comme au premier jour... » (Jean-Michel Maulpoix), l'auteur ne semble pas être habité par le pessimisme sartrien. Prétentieux, peut-être, pour lui de considérer la plume comme une arme efficace, la couverture bleue ciel dégradée de l'œuvre, pourrait traduire sa foi en des lendemains meilleurs.Il y a des romans qui surpassent les autres, par leur capacité à transcender une énigme ou un imbroglio policier pour en faire une métaphore envoûtante. C'est le cas de l'essai "Qu'as-tu fait de ton beau pays ?". Le lecteur ne reprend guère son souffle pendant les 210 pages de cette œuvre haletante qui est aussi une irremplaçable critique sur un pays en perte de valeurs morales.

D'une sincérité qui donne du souffle à toutes ses pages et avec un brio qui donne envie de les tourner vite, le journaliste-écrivain, Boureima Jérémie Sigué exprime sa vision sociétale, dans son œuvre, avec une force et un relief alléchants dans un récit au style et à la beauté hallucinants. Lui qui s'est déjà suffisamment consacré "à la construction et à l'enracinement de la démocratie" dans son pays à travers le quotidien Le Pays prend, tout de même, la responsabilité de s'engager avec sa plume dans un plaidoyer le plus honnête, le moins idéologique et le mieux argumenté qu'il nous ait été donné de lire sur un sujet aussi crucial qu'est l'incivisme en indiquant qu' « il faut dans l'urgence, amener l'éducation civique et morale à reprendre fermement pied dans l'Ecole burkinabè ». Achevé d'imprimer en mai 2018 aux Editions "Le Pays", le livre "Qu'as-tu fait de ton beau pays ?", se décompose en trois parties de trois chapitres chacune.

Après une "Petite lucarne sur l'histoire", l'auteur dans la première partie de son œuvre évoque "Les sources de notre incivisme" ainsi que "La morgue et l'affaissement moral de la IVe République". Le chapitre I de la deuxième partie est consacré à "Les mauvais signaux de la Ve République naissante" alors que le chapitre II définit "La typologie de l'incivisme". Dans le troisième chapitre, nous apprenons un peu plus sur les caractéristiques de "L'incivisme de l'Administration d'Etat". Dans la troisième partie de l'œuvre, le chapitre I parle de "L'encyclique des Evêques du Burkina" tandis que "Le témoignage saisissant de Sa Majesté Naaba Kiba, Roi du Yatenga" constitue l'ossature du deuxième chapitre. Pour terminer, l'auteur consacre le chapitre III à "L'instruction civique et morale comme seul et vrai pare-feu".