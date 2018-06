Togo: 'Tout ce qui se passe au Togo touche l'UE'

En visite à Lomé à l'occasion des réunion ACP-UE, Neven Mimica, le Commissaire européen à la Coopération internationale et au Développement, à rappelé l'engagement de l'Europe aux côtés du Togo.

'L'Union européenne et ses Etats membres ont toujours soutenu le peuple togolais dans les bons comme dans les moments difficiles de son histoire. Ce qui se passe au Togo touche l'Union européenne, et vice-versa', a-t-il déclaré.

Et c'est vrai que l'UE n'a pas ménagé son soutien financier.

Elle a alloué plus de 760 millions d'euros pour soutenir le développement socio-économique de 2014 à 2020. Cette aide porte sur les secteurs de la bonne gouvernance, de l'enseignement, de l'agriculture, de la santé, de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, de la sécurité, des transports et du commerce.

'Nous sommes encouragés par l'accent mis par le gouvernement togolais sur le développement du secteur privé et des investissements, dans la mise en œuvre des nouveaux programmes sociaux et le renforcement de la bonne gouvernance, dans le but de créer une croissance durable et inclusive', a souligné Neven Mimica.