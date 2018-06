Algérie: Le "Trophée Export 2017" attribué à une entreprise spécialisée dans l'exportation de la poudre de caroube

- Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'exercice 2017 "Trophée Export 2017" a été décerné, jeudi soir, à la SARL Boublenza spécialisée dans l'exportation de la poudre de caroube.

Organisé annuellement depuis 2003 par le World Trade Center Algiers (WTCA), ce prix récompense et met en avant les meilleures entreprises algériennes, particulièrement les PME, dans le domaine des exportations hors hydrocarbures.

La cérémonie de remise de ce prix, dans sa 15éme édition, s'est déroulée à Alger en présence notamment du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre du Commerce, Saïd Djellab, du ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, ainsi que le président du Forum des chefs d'entreprises, Ali Haddad.

En 2017, la SARL Boublenza, spécialisée dans la transformation des graines de caroube en produits dérivés tels que la poudre de caroube et la pulpe de caroube depuis 1994, a exporté vers une trentaine de pays sur les cinq continents, a indiqué à l'APS, en marge de la cérémonie, son représentant, Chakib Boublenza.

Estimant que le montant exporté par son entreprise était "très honorable", M. Boublenza a affirmé que son entreprise était le deuxième exportateur mondial de la poudre de caroube, ajoutant que sa société était devenue même importatrice de caroube pour sa transformation et sa réexportation.

Lire aussi: Bouazghi visite des unités et exploitation agricoles à Tlemcen

S'agissant de cette distinction, l'opérateur économique s'est dit "très fier" de ce trophée qui encouragera l'entreprise à "aller plus loin dans l'exportation et conquérir de nouveaux marchés", appelant les pouvoirs publics à aider son entreprise à l'ouverture de ses représentations à l'étranger afin de lui permettre d'être plus proches de ses clients et avoir de nouveaux marchés.

"Trophée Export 2017" a été décerné par un jury présidé par le WTCA et composé de représentants de la Direction générale des douanes, de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), du Forum des chefs d'entreprises (FCE) et de l'Association nationale des exportateurs algériens (Anexal).

Le trophée spécial encouragement a été attribué à Lafarge-Holcim Algérie, société spécialisée dans la production des matériaux de construction, en récompense à ses premières opérations d'exportations du ciment vers l'Afrique.

Trois autres prix d'encouragement ont été également attribués à la Société IRIS, spécialisée dans la fabrication des produits électroniques et électroménagers, au complexe sidérurgique Sider d'El Hadjar (Annaba), ainsi qu'à la SARL Linatol, spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques.

Par ailleurs, le prix de la meilleure institution est revenu à l'Association nationale des exportateurs algériens (Anexal) pour ses efforts au profit des exportateurs algériens, ainsi que ses actions visant l'élargissement des exportations nationales.