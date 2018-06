Algérie: L'ONU adopte une profonde réforme du système de développement, facilitée par l'Algérie

L'Assemblée s'est félicitée également de la proposition du secrétaire général d'ouvrir un dialogue sur le financement en 2018, le but étant de voir conclure un pacte de financement sous la forme d'un accord entre le système des Nations Unies pour le développement et les Etats membres.

"Le succès de ce système et de cette réforme dépendra de votre générosité et de votre engagement", a-t-il insisté. Il a demandé aux Etats leur appui immédiat pour que le nouveau système devienne opérationnel dès le 1er janvier 2019.

Les co-facilitateurs ont à l'issue de dix rounds de négociations présenté une formule de financement hybride alliant les contributions volontaires à d'autres sources plus prévisibles, pour une période de transition de deux ans et demi, à l'issue de laquelle le secrétaire général de l'ONU présentera, à l'Assemblée générale, pour examen, une revue de l'ensemble du système accompagné de recommandations pertinentes. Le plan de mise en œuvre relatif à la période de transition sera présenté aux Etats membres avant la fin de la 72eme session.

D'autres groupes régionaux et délégations, notamment, le Groupe des 77 et la Chine, le Groupe Africain, l'Union Européenne, les Etats Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique et d'autres délégations ont exprimé leur gratitude à l'Algérie pour avoir réussi à faire converger les positions des uns et des autres qui initialement paraissaient inconciliables.

De son côté, le président de l'Assemblée général, Miroslav Lajcak a souligné que les ambassadeurs de l'Algérie et du Danemark ont été chargés d'une tache qui était loin d'être facile et ont réussi avec brio à trouver un terrain d'entente pour l'adoption de cette résolution.

Les autres réformes portent sur les volets paix et sécurité et gestion interne.

- L'Assemblée générale a adopté mercredi sans vote et sous les applaudissements, une profonde réforme du système des Nations Unies pour le développement, co-facilitée par l'Algérie et le Danemark, qui devrait faire avancer les objectifs du développement durable.

