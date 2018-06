C'est official depuis ce jeudi ! Michael Babatunde va évoluer désormais sous les couleurs de Wydad… Plus »

Il a exhorté, à ce titre, l'UE et ses Etats membres à "revoir immédiatement" cette approche "préjudiciable", en mettant fin à toutes les actions en cours pour exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui et à "prendre des mesures pour se conformer aux décisions de la Cour européenne de justice".

Le ministre sahraoui a soutenu que le processus de consultation de la Commission vise à "contourner le droit de l'UE" qui a jugé que ni les accords d'association et de libéralisation des produits agricoles, ni l'accord de pêche UE-Maroc ne sont applicables au Sahara occidental et à ses eaux adjacentes.

"Contrairement à ce qu'affirme la Commission, le Front Polisario n'a pas participé à ce processus et a, à maintes reprises, clairement indiqué que nous le rejetons purement et simplement", a-t-il déclaré à l'APS.

- Le Front Polisario rejette "purement et simplement" le processus de consultation initié par la Commission européenne dans le cadre des négociations UE-Maroc visant à inclure le Sahara occidental dans le champ d'application de leurs accords agricole et de pêche, a affirmé vendredi le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.