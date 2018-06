Algérie: Basket-ball / Messieurs (finale) - Le GS Pétroliers conserve le trophée pour la 5e année consécutive

Yahia Mohamed (entraineur du NB Staoueli) : "Nous nous attendions à une finale difficile face à l'armada du GS Pétroliers. L'enchainement des matchs et les blessures nous ont empêchés de montrer un meilleur visage dans cette finale. Malgré la défaite je félicite mes joueurs qui ont réalisé une saison au-dessus des espérances en atteignant la finale à la surprise générale. Nous avons un groupe de jeunes joueurs qui mérite d'avoir plus de moyens pour progresser d'avantage et jouer les premiers rôles dès la saison prochaine".

Après un début de match équilibré, (6-6) à la 3e minute de jeu, le Cinq du GSP a progressivement creusé l'écart durant le premier quart-temps conclu (28-20), en s'appuyant sur ses points forts, à savoir, le jeu intérieur par l'intermédiaire de ses pivots Mohamed Harrat (25 points) et Mohamed Touati (10 points) et l'adresse aux tirs derrière l'arc.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.