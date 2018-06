Algérie: Stratégie SH-2030 - "Nous allons travailler dur et ensemble pour atteindre les objectifs"

- Le Président directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a appelé, jeudi soir à Hassi-Messaoud (Ouargla), à travailler dur et ensemble pour atteindre les objectifs escomptés.

"Il faut travailler durement pour atteindre nos objectifs, mais aussi travailler ensemble", a souligné M. Ould-Kaddour dans une déclaration à la presse, en marge d'une conférence sur la présentation de la stratégie de Sonatrach SH-2030.

"Nous avons commencé à traduire ce que nous avons réfléchi, développé et conçu, pour le long terme, afin de passer à la phase de réalisation. Une phase qui est beaucoup plus compliquée, pour la simple raison qu'il faut avoir les hommes nécessaires pour prendre en charge cette transformation", a-t-il ajouté.

"Nous sommes à la limite de la théorie, et le passage à la pratique va être plus compliqué", a-t-il expliqué, en estimant que "cette phase va permettre de voir si nous sommes capables de traduire en action ce que nous avons conçu, réfléchi et mis noir sur blanc".

"La nouvelle organisation viendra dans un mois au maximum et sera mise en place", a affirmé M. Ould Kaddour en observant à ce propos que "ce n'est pas l'organisation qui fera l'homme, mais son ingéniosité et son dynamisme qui détermineront ce que nous allons faire et atteindre".

Par ailleurs, M. Ould Kaddour a mis en avant, en évoquant la prise en charge du personnel dans tous les domaines, l'importance du partage de l'information et du savoir faire, signalant que le E-Learning constitue un système et un outil de travail extrêmement important devant permettre de développer la formation continue du personnel.

Retenue dans le cadre de l'enrichissement et le déploiement de la communication au sein de l'entreprise, cette conférence est un processus qui concerne toutes les régions, a tenu à faire remarquer le Pdg de Sonatrach, annonçant dans ce cadre un déplacement à Skikda la semaine prochaine.

La stratégie SH-2030 s'articule autour de plusieurs initiatives, notamment le développement de la pétrochimie, les énergies renouvelables, la formation, l'amélioration des conditions des ressources humaines, en plus du développement du business planning et de la gestion de la performance, en plus de la performance en forage, a-t-on signalé lors de cette conférence animée par des cadres de l'entreprise.