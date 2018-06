Algérie: L'aide au sevrage tabagique, une des composantes phares du programme anti-tabac

Le traitement pharmacologique de la dépendance au tabac comprend 2 classes thérapeutiques: la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) ou les substituts nicotiniques et la thérapie avec des médicaments non-nicotine (bupropion et varénicline). Ces médicaments doublent le taux d'arrêt du tabac comparativement au placebo.

Ces traitements regroupent des méthodes comportementales et des médicaments et impliquent des professionnels de santé de disciplines variées.

Pour le ministère de la Santé, l'aide à l'arrêt du tabac, quel que soit l'âge du fumeur, est donc une priorité de santé publique car elle est "la seule intervention qui touche directement les fumeurs et qui permet de réduire la mortalité en rapport avec le tabagisme et inverser ainsi les tendances de l'épidémie dans les 30 à 50 prochaines années".

Selon une enquête Global Adult Tobacco Survey (GATS), citée dans le document, l'Algérie comptait, en 2010, plus de 4 millions de fumeurs et 1,3 million de consommateurs de tabac à chiquer. Parmi les fumeurs, 72 % voulaient arrêter de fumer et près de 1,8 million, soit près de 50 %, avaient déjà fait une tentative d'arrêt dans les 12 derniers moins qui ont précédé l'enquête.

Selon un responsable du ministère de la Santé, 53 unités de sevrage tabagique seront crées à l'échelle nationale. Ces unités seront opérationnelles avant la fin de l'année 2018, une fois équipées et dotées des équipes médicales et paramédicales chargées de leur gestion.

Cette stratégie, élaborée avec le soutien du bureau de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Algérie, s'adresse aux professionnels de santé qui y trouveront "une aide pratique pour accompagner leurs consultants à l'aide de nombreux outils (actions et mesures à prendre) dérivés des données les plus récentes de tabacologie", a relevé le ministre.

L'objectif principal de l'aide au sevrage tabagique est de motiver les fumeurs à cesser de fumer et de les encourager à solliciter ou accepter une référence vers un service spécialisé pour un traitement plus intensif, ce qui contribue à réduire la prévalence du tabagisme dans la population.

