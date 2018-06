Algérie: Un terroriste abattu à Médéa et une cache d'armes et de munitions découverte à Bordj Badji Mokhtar

- Un terroriste a été abattu jeudi lors d'une embuscade tendue par un détachement de l'Armée nationale (ANP) à Médéa et une cache d'armes et de munitions a été découverte par un détachement de l'ANP à Bordj Badji Mokhtar, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue près de la localité d'Oued Bouferhat, commune d'Ouled Antar, wilaya de Médéa (1ère Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, aujourd'hui 31 mai 2018, un (01) terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov", précise la même source.

"Dans le même contexte et dans le cadre de la sécurisation des frontières, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a découvert, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire, une cache d'armes et de munitions contenant: (02) Lance-roquettes de type RPG7, (01) Mitrailleuse lourde de type PKT, (01) fusil mitrailleur de type FMPK, (03) Pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, (06) Fusils semi-automatiques de type Simonov, (03) Fusils à répétition, 2 Roquettes RPG-7, (02) Charges propulsives pour lance-roquettes de type RPG-7, (02) Grenades, (07) Chargeurs pour pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, (01) chaine de munitions, ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 1437 balles de différents calibres", détaille le MDN.

"Ces opérations de qualité, venant s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, confirment de nouveau la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP, à éradiquer le fléau du terrorisme et à déjouer toute tentative d'intrusion ou d'atteinte à la sécurité et la stabilité du pays", conclut le communiqué du MDN.