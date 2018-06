Algérie: Stratégie SH-2030 - Ould-Kaddour insiste sur le travail commun et la communication pour atteindre les objectifs fixés

Au cours de sa tournée à Hassi-Messaoud, le Pdg de Sonatrach a visité notamment la sonde école relevant de l'entreprise Enafor (filiale de Sonatrach) ainsi que l'unité des équipements tubulaires, mis en service en 1975 à la Sonatrach-direction des travaux pétroliers et qui a pour mission principale la prise en charge de l'inspection et la réparation de l'ensemble des garnitures de forage en service sur ses appareils.

Présentée par une équipe technique, dans le cadre du déploiement de la communication au sein de l'entreprise, "cette conférence a pour objectif de montrer les efforts faits, durant les 14 mois derniers, pour lancer une stratégie à long terme et définir ce qu'il y a lieu de faire, les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les gens devant nous accompagner dans ce développement", a-t-il ajouté.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.