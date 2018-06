Algérie: Hommage à Idres Abdelhafid à l'occasion de la sortie de son "Grand dictionnaire Français-Tamazight"

- Le haut-commissariat à l'amazighité a rendu, dans une soirée organisée jeudi, un hommage à Abdelhafid Idres, auteur du "Grand dictionnaire Français-Tamazight", sorti récemment dans le sillage de la tenue du 22eme salon international du livre d'Alger.

Le récipiendaire, malgré un état de santé difficile, y a rendu, une oeuvre lexicale, impressionnante de 2.000 pages et composée de plus de 65.000 mots, que d'aucuns jugent, comme la plus aboutie et la plus complète du genre.

Agé de 72 ans, l'auteur féru de culture amazigh lui a consacré plus de 13 ans de sa vie, compulsant pour ce faire, plus d'une centaine d'ouvrages de référence, un nombre incalculable de glossaires issus des 14 variétés linguistiques en tamazight, et passé en revue et mis à l'épreuve des chapelets de néologismes, prenant soin à chaque détour, d'annoter tous les mots dans des feuilles jaunes, explicatives et descriptives de leur origine.

"C'est un travail de fourmi", selon les intervenants lors de l'hommage, qui a réuni, en la circonstance, des universitaires, des praticiens de la langue et des cadres du HCA, conduit par leur secrétaire général, Si El Hachémite Assad.

L'occasion a aussi donné l'opportunité, aux initiateurs, notamment le HCA et l'ENAG, les deux coéditeurs du dictionnaire de régulariser l'auteur et de lui verser ses droits et de lui remettre en même temps des cadeaux d'encouragements symboliques ainsi que la promesse de diffuser son oeuvre au maximum.

Ainsi, en plus des directions de la culture des wilayas de Bejaia et Jijel, de l'APC et de la bibliothèque principale de Bejaia, cette oeuvre lexicale, est vouée à enrichir les rayons de la structure du numéro vert du HCA, les bibliothèques qui en feraient la demande et les structures de traductions.

Quelques 2.000 exemplaires ont déjà été édités, selon Si El Hachemi Assad, qui ambitionne d'en faire un réédition aussi large, au regard de la demande suscitée. L'oeuvre, comblant un besoin social, scolaire et éducatif largement exprimée, notamment dans le sillage de la généralisation de tamazight et de son nouveau statut institutionnel.

En marge de cette cérémonie, ponctuée par ailleurs un récital de guitare et des témoignages sur l'oeuvre et son auteur, M. El Hachemi Assad, a mis en exergue, le partenariat liant l'institution qu'il dirige et les éditions ENAG, qui ont valu cette publication.

"En raison du cout de son édition, sans la contribution de l'ENAG, le dictionnaire n'aurait pu vu le jour , a-t-il indiqué, promettant d'en refaire l'expérience, avec d'autres titres notamment les ouvrages littéraires et les thèses de recherches.