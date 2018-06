Burkina Faso: Situation politique nationale - La COSCA se positionne en allié de l'opposition

La Coordination des organisations de la société civile pour l'alternance (COSCA) a officiellement, lancé ses activités, le jeudi 12 juin 2014 à Ouagadougou, par une conférence de presse. Cette nouvelle structure, foi de ses géniteurs, entend assister activement l'opposition dans la lutte contre la modification de l'article 37 de la Constitution, portant limitation des mandats présidentiels.

La Coordination des organisations de la société civile pour l'alternance (COSCA), portée sur les fonts baptismaux dans le courant du mois de juin 2014, se veut être un allié de l'opposition politique dans son combat pour l'alternance au Burkina Faso. A la conférence de presse de lancement des activités de la nouvelle structure, le coordonnateur national, Françis Neya, entouré d'autres responsables, a justifié la création de la COSCA. A l'entendre, la coordination est née pour soutenir la « noble » lutte engagée par l'opposition pour un changement de régime au Burkina Faso.

Pour M. Neya, il n'est plus question pour la société civile, de se « contenter de répondre aux invitations de l'opposition politique », mais de « participer aux décisions sur le contenu des actions à mener pour défendre les préoccupations majeures des populations ». Dans cette lancée, les 32 associations-membres de la COSCA se sont accordées sur une plateforme minimale à quatre points, signe de leur engagement aux côtés de l'opposition politique. Ces points se résument au refus de la mise en place du Sénat, de la modification de l'article 37 de la Constitution portant limitation des mandats présidentiels, de l'organisation d'un référendum sur la révision de la Constitution et de la « vie chère ».

«Aux termes de cette plateforme minimale, les organisations de la société civile, signataires, s'engagent à mener des activités communes et individuelles et à s'associer à l'opposition politique pour la définition et la mise en œuvre des activités devant concourir à la réalisation effective de la plateforme commune », a précisé le coordonnateur Francis Neya. La COSCA va-t-elle continuer d'exister, si l'alternance est réalisée au Burkina Faso ? « Oui ! C'est une structure de veille et d'alerte. Nous luttons pour le devenir de ce pays », a rétorqué le secrétaire national chargé des Organisations de la société civile (OSC) de la coordination, Sidiki Dermé.

Que fera la COSCA, si le chef de l'Etat, Blaise Compaoré, venait à convoquer le référendum ? « Le référendum est inopportun, quelles que soient les raisons évoquées », a répliqué le responsable des OSC. Et le secrétaire à l'information et à la communication de la COSCA de renchérir : « Il n'est pas question que nous acceptions le référendum. La lutte consiste à s'organiser, qu'on n'aille pas au référendum. Nous allons mener le combat, pour que le projet de référendum ne soit pas effectif jusqu'en 2015 ». La COSCA a - t-elle été créée par le chef de file de l'opposition politique (CFOP)? Le coordonnateur de la structure se veut être on ne peut plus clair sur cette préoccupation : « Nous n'avons pas été créé par le CFOP. Il a lancé un appel à la société civile à soutenir son combat, raison pour laquelle nous avons créé la COSCA ». Les journalistes se sont également interrogés sur la manière dont la nouvelle coordination va s'organiser sur le terrain, en vue de l'atteinte de ses objectifs.

« La COSCA sera installée dans toutes les provinces du Burkina, pour sensibiliser les populations à l'importance de l'alternance », a précisé le responsable à l'information et à la communication. Qui finance le fonctionnement de la COSCA ? « S'engager dans la société civile est un sacerdoce. Nous avons pris l'engagement de le faire avec le soutien de tous. Des contributions publiques pourraient être explorées, comme le CFOP l'a fait. Il n'y a pas de caisse noire à notre disposition », a indiqué le coordonnateur Francis Neya.