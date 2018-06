Seychelles: Les Chagossiens des Seychelles demandent une évaluation des besoins et des pertes à un institut expert

Les Chagossiens basés aux Seychelles exigent que le gouvernement britannique nomme un institut spécialisé dans l'évaluation des besoins et des pertes pour leur groupe qui à été déplacé.

Pierre Prosper, président de l'Association des Chagossiens aux Seychelles, s'est entretenu lundi avec la SNA, alors que le groupe maintient cette année sa position et boycotte les visites dans leurs îles prévues pour la fin de l'année.

M. Prosper a déclaré que "tout programme de soutien devrait être utilisé pour soutenir les Chagossiens et non pour organiser ces visites".

Le président a déclaré que même si les visites sont importantes, le groupe estime que, pour le moment, les visites ne sont pas un avantage pour les insulaires.

"Nous sommes heureux que finalement, après toutes ces années et après que certaines de nos compatriotes soient décédées, nous recevions ce package, bien que le montant et les politiques de déboursement soient toujours en conflit. Nous ne pensons pas que cet argent devrait être utilisé pour organiser des visites qui coûtent beaucoup trop, étant donné que tout le monde doit être transportés à Maurice, puis affrétés des avions et des bateaux vers les îles Chagos pour seulement quelques heures », a déclaré M. Prosper.

"Les Britanniques n'ont pas été capables de définir ce que" les besoins "signifient? Le fonds de soutien devrait être utilisé pour améliorer la vie des Chagossiens. Ces gens ont beaucoup de défis et nous voulons aussi une meilleure offre pour notre génération plus âgée qui a besoin de soins supplémentaires », a expliqué M. Prosper.

La Grande-Bretagne a mis de côté 44 millions de dollars pour le groupe.

M. Prosper a déclaré que son groupe estime que le gouvernement britannique devrait offrir plus de 44 millions de dollars pour l'ensemble du groupe, un montant individuel juste, et devrait considérer chaque individu de manière égale.

Environ 2 000 Chagossiens ont été expulsés de force de l'archipel des Chagos dans l'océan Indien central en 1960 après que le Royaume-Uni ait loué l'île principale, Diego Garcia, aux États-Unis pour en faire une base militaire. Plus de 200 personnes ont été déportées à Mahé, l'île principale des Seychelles, entre 1967 et 1973, alors que le pays était encore une colonie britannique.

Dans un communiqué envoyé mercredi à la SNA, le Haut Commissariat britannique a déclaré que "le Foreign Commonwealth Office continuera d'organiser ces visites populaires, comme il l'a fait par le passé, et de s'engager pour que ce programme permette que davantage de Chagossiens puisse visiter l'archipel dans les années à venir. Ces visites permettront aux Chagossiens de maintenir une connexion avec les îles. "

La déclaration ajoute que "ces visites ne sont qu'une partie du programme de soutien, qui vise également à améliorer les moyens de subsistance des Chagossiens dans les communautés où ils vivent actuellement".

Les Chagossiens basés aux Seychelles lors de leur visite dans leur pays natal en 2015.(Alvin Tirant)

Le gouvernement britannique a également commencé à travailler avec le Bureau national des statistiques des Seychelles pour une enquête. Selon la déclaration, il s'agira "d'un recensement des Chagossiens aux Seychelles et d'une collaboration avec le Bureau national des statistiques pour l'élaboration d'un projet de questionnaire, qui a été soumis au Comité Chagos aux Seychelles pour commentaires".

Mais l'association locale estime qu'ils devraient être davantage consultés. "Nous reviendrons vers le haut-commissariat britannique avec nos commentaires et notre proposition de questions et de format au cours des prochaines semaines", a déclaré M. Prosper.

"Ils devraient avoir notre opinion sur la façon dont le questionnaire de cette enquête sera administré. Nous ne voulons pas que la façon dont les questions sont posées donne une sous-représentation des besoins et des attentes au sein de notre communauté. Et nous ne voulons pas que les résultats dressent un faux portrait des besoins des Chagossiens ", a déclaré M. Prosper.

La déclaration de la Grande Bretagne explique que «les informations recueillies lors du recensement feront partie d'un processus visant à développer des programmes efficaces, y compris des visites, qui auront le plus grand impact sur la vie de ceux qui en ont le plus besoin».

Même si le gouvernement britannique va de l'avant avec l'enquête locale, M. Prosper a déclaré que l'équipe juridique de l'association avait envoyé des questions au département juridique du gouvernement britannique concernant l'enquête, mais n'a pas encore reçu de réponse.

«Nous voulons qu'ils prennent en compte nos remarques car nous voulons que ceci soit le plus large possible et couvre des questions telles que le paquet éducatif pour la jeune génération, les prestations de santé, le logement, les prêt hypothécaires, l'allégement de la dette. Des choses qui ont une valeur réelle pour les gens ", a déclaré le président.

M. Prosper a déclaré que l'association préfèrerait voir l'argent du package utilisé afin de payer des experts en évaluation des besoins et des pertes et mener l'exercice localement. "Nous demandons au gouvernement seychellois de nous soutenir sur cette demande afin que nous puissions être pleinement impliqués dans l'enquête. Nous voulons également que l'évaluation soit indépendante de l'influence du gouvernement britannique sur le format et la méthodologie ", a déclaré M. Prosper.

En ce qui concerne l'affaire de réinsertion, l'association a déclaré qu'elle avait de nouvelles dates d'audience pour la deuxième semaine de décembre.

"Ce qui est primordial dans cette saga est que les Britanniques aient un changement de cœur. Ils doivent nous traiter équitablement sans discrimination. Nous sentons que nous sommes discriminés à cause de notre couleur et de notre appartenance ethnique. Nous espérons retrouver notre dignité qu'ils ont pris il y a 50 ans lorsque nous avons été contraints de quitter notre patrie », a conclu M. Prosper.