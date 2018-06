Afrique de l'Ouest: 50 ans du Cames - Le président du Faso élevé à la dignité de "GRAND CROIX" de l'Ordre International des Palmes Académiques

Le CAMES est une organisation régionale intergouvernementale dont la création a été décidée par la Conférence des Chefs d'Etats des pays membres de l'Organisation Commune Africaine et Malgache (OCAM), tenue à Niamey (Niger) les 22 et 23 janvier 1968.

Les activités commémoratives du CAMES ont débuté le 25 mai dernier, et ont réuni des participants venant des 19 pays membres, au rang desquels des experts et des ministres.

Après avoir traduit sa reconnaissance à ses pairs présents à la cérémonie de distinction et au Grand Chancelier de l'Ordre, le Président du Faso a indiqué que son admission à la Dignité de Grand-Croix de l'Ordre International des Palmes Académiques du CAMES est une reconnaissance au peuple et au gouvernement burkinabè, pour l'ensemble des efforts de la Nation dans la promotion de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en particulier.

