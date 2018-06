Sénégal: La montée en puissance et les bons points de Wari

Wari que dirige le jeune tycoon sénégalais, Kabirou MBODJE monte en puissance et poursuit son offensive vers des marchés porteurs. PayDunya dans le pipe de Wari. Le fournisseur de solutions de paiement Paydunya est désormais intégré à la plateforme Wari. Les clients de PayDunya peuvent désormais passer par le réseau Wari pour payer les produits ou services commandés à travers PayDunya, en utilisant le Code Wari Marchand 222 222. PayDunya peut également payer ses entreprises clientes grâce à la plateforme Wari.

Intégrations Jappo Money Transfer & Shaka Express dans la danse. Les envois à partir des opérateurs Jappo Money Transfer au Canada et Shaka Express aux États-Unis, peuvent être retirés dans tout le réseau Wari. Jappo Transfer et Shaka Express sont des plateformes de transfert d'argent en ligne, permettant respectivement de faire des envois du Canada vers 25 pays d'Afrique, et des États-Unis vers 14 pays pour Shaka Express, à partir d'une carte de crédit, carte de débit ou d'un compte bancaire.

Wari au Salon Vivatech

Wari s'exporte. Il a participé au Salon Viva Technology 2018 à Paris qui s'est tenu du 24 au 26 Mai. L'évènement est le rendez-vous international des startups et innovateurs. Plus de 80,000 participants en provenance de 100 pays se sont rencontrés pour s'informer des innovations digitales du moment. L'équipe Wari était présente à travers un stand et la prise de parole de Mr Kabirou Mbodje, PDG de Wari sur le thème de la digitalisation des économies africaines comme levier d'intégration.

Semaines chargées pour la RSE Wari

Après avoir reçu les trophées de reconnaissances du Ministère de la Santé et de l'Action sociale pour son programme de lutte contre le paludisme et celui de l'association Special Olympics, pour le soutien apporté aux athlètes du Sénégal touché par un handicap, Wari a participé au Hoop Forum 2018 organisé par le Seed Project en partenariat avec la NBA. Ce programme de Sports Études et Leadership encadre et accompagne des jeunes dans plusieurs pays d'Afrique. Cette année, l'accent a été mis sur l'excellence féminine. Au programme:

camp d'entraînement féminin, sessions de coaching avec des joueuses de la NBA, visite de l'hôpital Albert Royer, Matchs amicaux, soirée de Gala, All Starts Games et une journée dédiée à la conférence Africa Now.