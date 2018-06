Angola: Troisième phase de soutien au Fonds pour l'environnement mondial

Luanda — La troisième phase du projet Grand écosystème du courant de Benguela (BCLME III) à l'appui du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) pour mettre en oeuvre des projets visant la durabilité du BCLME, a été lancé vendredi à Luanda, par la ministre des Pêches et de la mer, Victória de Barros Neto.

À l'occasion, la ministre a déclaré que le BCLME III visait à faire de la gouvernance des mers et des océans une perspective non seulement du développement économique (économie bleue) mais aussi de la conservation des océans.

À cette fin, a-t-elle ajouté, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) ont alloué 10,9 millions de dollars pour l'exécution de projets liés à la lutte contre la pollution marine et à une gouvernance intégrée et inclusive de la mer et des océans, en tenant compte de tous les acteurs qui utilisent la mer et l'océan pour l'exploitation économique.

Selon la responsable, BCLME vise à faire mieux connaître la mer aux pays et à développer l'activité économique pour créer des opportunités d'emploi et lutter contre la pauvreté de manière durable.

"Avec la mise en œuvre du projet BCLME III, la BCC aura les bases pour aider les pays membres à renforcer et intégrer les priorités transfrontalières et les relier aux politiques et plans de développement nationaux", a-t-elle souligné.

Entre-temps, la ministre a déclaré qu'il était en cours en Angola le processus de création d'une stratégie nationale pour la mer, qui définira les objectifs, les mesures et les actions visant les différents secteurs avec une intervention en mer.

La première phase du projet BCLME visait à présenter aux Etats qui partagent le courant marin de Benguela (BCC) le concept de gestion de la pêche, d'un point de vue de l'écosystème, afin de maintenir un écosystème sain et productif et en conditions de résilience pour être en mesure de fournir les services nécessaires au bien-être des populations.

Le courant marin de Benguela est un instrument juridique qui permet aux pays membres de créer des synergies pour l'utilisation durable des mers et des océans, puisque l'article IV énonce les principes de coopération, de collaboration, d'utilisation durable et de gestion des ressources marines, prévention et atténuation de la pollution et protection de la biodiversité et conservation de l'écosystème.