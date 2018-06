Angola: Accord de partenariat entre la CAC et l'Agence "Sol Turismo"

Actuellement, la Chambre de Commerce Angola/Chine regroupe 1000 associés, soit 800 hommes d'affaires angolais et 200 chinois, L'actuelle direction de la CAC cherche à élever à 5000 ce nombre. En 2007, le commerce entre l'Angola et la Chine populaire avait connu une croissance de 43,42 pourcent, soit 22,34 milliards de dollars. La Chine, qui a acheté des marchandises estimées à 207 millions de dollars (plus de 45.08 %), a aussi vendu des produits d'une valeur de 2.297 milliards d'USD.

Promouvoir les relations commerciales entre Luanda et Pékin, face à l'inertie de l'activité entrepreneuriale en Angola due à la crise économique et financière qui frappe ce pays, figure parmi les objectifs de cet accord, a-t-il ajouté. Pour sa part, le président de la "CAC", Arnaldo Calado, a souligné que l'accord permettrait de donner une nouvelle dynamique au Tourisme en Angola. Les Chinois sont un peuple à longue expérience dans le secteur du Tourisme, facilement ils vont s'adapter aux réalités des autres peuples, aussi bien dans le champ des affaires, que dans celui du loisir, a-t-il souligné.

