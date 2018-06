Cote d'Ivoire: Programme Yali 2018 - 15 Ivoiriens sélectionnés quittent Abidjan ce mois de juin

Ces 15 boursiers ont été sélectionnés d'un pool de plus de 600 postulants. Agés de 25 à 35 ans, ces jeunes ont été retenus en raison de leurs initiatives, leur leadership et leur désir de servir dès leur retour au pays, la Côte d'Ivoire, précise l'ambassade.

Présent à la présentation officielle de ces jeunes leaders, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Sidi Tiémoko Touré, leur a demandé la préservation des valeurs qui caractérisent l'Ivoirien : l'Union, la discipline et le Travail.

Selon le Chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade des Etats-Unis, Monsieur Paul Yeskoo, ces jeunes représentent « les meilleurs de la jeunesse ivoirienne». Ainsi, la formation qu'ils recevront, leur permettra « d'acquérir plus de compétences, de suivre d'autres formations, d'acquérir de nouvelles technologies et de nouer d'autres contacts pour développer leurs entreprises, renforcer leurs communautés, et favoriser la bonne gouvernance et un leadership ».

