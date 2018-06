Guinée: La famille de la fille assassinée en Côte d'Ivoire brise le silence

C'est l'un des mots clés de son discours lors de son installation au ministère de l'industrie et des PME… Plus »

« Hafsatou est notre fille, elle est originaire de Timbi et son mari tient un commerce, en ce mois de ramadan, le mari sort tôt. A 14 h, elle part dans sa belle-famille pour préparer depuis le début du ramadan, elle y reste le temps de la rupture et rentre avec son mari, mais le jour fatidique personne ne l'a vue et son mari a demandé de ses nouvelles les femmes ont confié ne l'avoir pas vue alors il a rappliqué à la maison, trouvant le volume de la TV excessif et la femme baignant dans son sang dans son lit conjugal... Nous n'avons pas eu le courage de dire à ses parents comment elle est morte... >>

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.