Guinée: La commune a-t-elle enfin su convaincre les bouchers?

Après les bons offices mal perçus par la commune de la chambre régionale dans la crise de la viande bovine,le négociateur a présenté ses excuses à la commune par le biais de son président Elhadj Amadou Daka Diallo.

« Nous avions entamé notre négociation, ce n'est certes pas de notre ressort mais on voulait qu'il y ait un dégel bénéfique aux citoyens, le prix négocié de 33000, n'était pas définitif mais juste pour le ramadan et juste après on devait revenir à l'ancien prix et après cette négociation on avait joint le maire qui a demandé de parler à son équipe pour exposer la situation en toute sagesse. Les conseillers n'ont pas agréé et on leur a officiellement présenté nos excuses ».

Excuses acceptées de la commune mais qui maintient sa position et sa volonté de vendre la viande à 30.000 tout en estimant que ce jeudi la commune a eu une rencontre avec les bouchers qui ont promis de rentrer dans les rangs à compter du vendredi 1er juin.

Dans ce conclave, il faut noter qu'aucun responsable des bouchers n'a pris part aux négociations.

La viande fera-t-elle son retour dans les assiettes vendredi ?