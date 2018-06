Guinée: Démission massive à l'UDG de Sylla Patronat, le parti prend acte et précise...

C'est l'un des mots clés de son discours lors de son installation au ministère de l'industrie et des PME… Plus »

"Nous prenons acte de la démission de monsieur Alseny Kolya Sylla et Karamoko Sylla ainsi que tous leurs colistiers dont la majorité nous est d'ailleurs inconnue dans le parti. Nous leur souhaitons bonne chance dans la vie. Nous leur promettons que le Parti UDG ira toujours de l'avant et figurera en première ligne des partis leaders en république de Guinée", a-t-il promis.

"Considérant que cette gestion calamiteuse et personnelle dans le seul but de ne servir que ses propres intérêts, a fait du parti un navire instable, une marionnette dans les mains de El hadj Mamadou Sylla, qui tantôt du côté de la majorité présidentielle, tantôt du côté de l'opposition selon le sens choisi par ses intérêts personnels et égoïstes. Considérant que cette périlleuse situation faisant du parti un vil moyen de chantage, a considérablement affaibli et rendu méconnaissable ce parti d'avant garde pour la prospérité de notre vaillant peuple. Nous, membres fondateurs de l'UDG, réunis en assemblée générale extraordinaire avec la participation de 22 membres du bureau politique national, 16 membres du comité central, 14 membres du comité national des femmes, 79 membres du comité national des jeunes et 24 secrétaires fédéraux, décidons à l'unanimité de présenter notre démission collective", indique-t-on dans la déclaration.

Les démissionnaires par la voix d'Alseny Kolia Sylla accusent le leader de l'UDG de gérer le parti de façon calamiteuse et personnelle dans l'irrespect et l'ignorance totale des textes fondamentaux qui le régissent.

