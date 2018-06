Guinée: Ministère du commerce - Marc Yombouno passe le témoin à Boubacar Barry

C'est l'un des mots clés de son discours lors de son installation au ministère de l'industrie et des PME… Plus »

Pour sa part, le nouveau ministre du commerce Boubacar Barry, a remercié le chef de l'État pour sa reconduction dans le gouvernement dirigé par Ibrahima Kassory Fofana, « mon ambition est de poursuivre les projets et programmes. En imprimant à leur mise en œuvre une nouvelle dynamique s'inscrivant dans le cadre des stratégies novatrice ,mais aussi en ouvrant de nouveaux chantiers qui s'imposent pour répondre aux multiples attente de nos populations ,producteurs, distributeurs et consommateurs confondus, » a rassuré le nouveau ministre du commerce.

