Guinée: Tibou Camara installé à l'industrie - « je ne ferai pas de promesse et ne m'engage à rien...

C'est l'un des mots clés de son discours lors de son installation au ministère de l'industrie et des PME jeudi 31 mai 2018 dans les locaux dudit ministère. Sa passation de service avec le ministre sortant Boubacar Barry qui est désormais le ministre du commerce s'est déroulée en présence des cadres des deux départements et des membres du gouvernement.

Le ministre sortant M. Barry a d'abord d'invité les travailleurs à se mettre au service de son successeur, et il a profité de l'occasion pour inviter le ministre entrant à poursuivre les chantiers en cours.

De son côté le nouveau ministre de l'industrie a préféré de ne pas se prononcer pour tout engagement en attendant qu'il ne rencontre les membres du département.

« Je ne ferai pas de promesses et ne m'engage à rien avant de vous avoir rencontrés et écoutés, avant de savoir où en est-on déjà, où voulons-nous aller ensemble. Ce qui me semble important ici et maintenant, c'est de vous dire toute ma disponibilité à travailler avec chacun, d'être à l'écoute de tous, sans préjugé ni la moindre intention de privilégier les uns et d 'exclure les autres», a déclaré Tibou Camara.

Il a poursuivi son intervention en proposant des pistes de réflexions des cadres de l'industrie. C'est le cas de La mise en place d'un conseil national de l'industrie qui aura pour mission d'éclairer et de conseiller les pouvoirs publics sur la situation de l'industrie et des services de l'industrie en Guinée au niveau national et international en intégrant des enjeux à l'export, la création de la pépinière d'entreprises pour le secteur industriel.

« Si vous avez une idée de projet dans le secteur industriel, où les services liés à l'industrie et que vous avez besoin d'un soutien pour développer cette idée, l'étudier, la formaliser, nous serons à vos côtés pour réaliser votre plan d'affaires et pour décrocher un financement bancaire. Il me semble important d'encourager l'émulation et l'innovation. C'est pourquoi nous envisageons un concours national de l'innovation », a-t-il ajouté.

M. Camara a ensuite profité de l'occasion pour rassurer qu'il sera à l'écoute de tous les travailleurs de ce département. « Je ferai l'effort de ne déplaire à personne. Je fais le pari avec vous, que le ministère de l'industrie et des PME sera plus connu et plus respecté encore», a-t-il promis.

Tibou Camara est aussi ministre d'Etat, conseiller personnel du président de la république.