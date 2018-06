Ile Maurice: Troisième voie - En finir avec les embouteillages sur le rond-point de Jinfei

Non. Il ne devrait pas avoir d'embouteillage sur le rond-point de Jinfei. C'est l'assurance qu'a donné le ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, ce vendredi 1er juin. Cela malgré le fait qu'il n'y ait pas de voie dédiée pour les véhicules en sortant du rond-point de Jin Fei.

C'était lors d'une visite sur le chantier de la construction d'une troisième voie, longeant l'autoroute M2 entre le rond-point de Roche-Bois et celui de Jin Fei. Cette voie devrait fournir un couloir sécurisé pour le trafic portuaire à Jinfei et vice versa, à cause des activités économiques qui vont s'accroître entre Jin Fei et la zone portuaire. «La troisième voie est construite sur un réseau existant. Nu bisin adapté nu par rapor a sa. Enn tissu urbain ki déza la dépi 50 ans. Il n'y aura pas d'embouteillage.»

Dharmen Sunyasi, Assistant Divisional Manager, à la Road Development Authority (RDA), abonde dans le même sens. Selon lui, il a fallu utiliser que deux voies à cause d'un manque d'espace à cet endroit. «Il y a que deux voies qui sortent de Jin Fei. Il n'y a pas d'espace à cause du mur d'une école qui se trouve à proximité», a-t-il expliqué.

Les travaux sur la troisième voie longeant l'autoroute M2 entre avancent à grands pas. Á ce jour, 17 % des travaux ont été achevés par Gamma Construction Ltd. Pour la première fois, un matériel innovant composé d'asphalte coloré sera utilisé afin de délimiter clairement l'utilisation des voies pour des véhicules dédiés. Selon Nando Bodha, cet asphalte est utilisé car c'est la voie gauche qui subit plus l'usure à cause des poids lourds. «Nu pé servi li kuma enn model. Sé enn prozé pilot. Nu pans pu servi mem model lor la route la Vigie-La Marie-Beaux-Songes».

Au coût de Rs 330 millions incluant la TVA, les travaux de la troisième voie, qui s'étalent sur 15 mois devraient prendre fin le 15 mars 2019.