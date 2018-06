Algérie: Six abris pour terroristes découverts et détruits à Bouira (MDN)

ALGER-Six abris pour terroristes ont été détruits jeudi dans la wilaya à Bouira, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Bouira/1ère Région militaire, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 31 mai 2018, six (06) abris pour terroristes", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "des détachements de l'ANP ont saisi, à Djanet /4ème RM et In Guezzam /6ème RM, 6,8 tonnes de denrées alimentaires, tandis que d'autres détachements de l'ANP et des éléments des Garde-frontières ont déjoué des

tentatives de contrebande de 11.670 litres de carburant à Tébessa, El Taref et Souk Ahras /5ème RM", alors qu'un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont saisi à Tlemcen/2ème RM "21 kilogrammes de kif traité et arrêté deux (02) individus en possession de 320 comprimés psychotropes à Oran/2ème RM".

D'autre part et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, "des détachements combinés de l'ANP ont intercepté 36 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Ghardaïa et Ouargla", conclut le communiqué du MDN.