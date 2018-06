Algérie: Journée de l'enfance - Concert de musique classique en l'honneur des bambins de Constantine

Une centaine d'enfants ont assisté dans la soirée de jeudi à vendredi à un concert de musique classique organisé au jardin du musée national public Cirta de Constantine à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'enfance.

Féeriquement servi par le décor somptueux du jardin du musée, cette soirée musicale a permis à une centaine d'enfants accompagnés de leurs parents de découvrir en live des oeuvres incontournables de musiques classiques jouées à cette occasion par les étudiants de l'institut régional de formation musicale de Constantine (IRFM).

Pendant près d'une heure et demi, chorale polyphonique et musiciens se sont succédé sur la scène improvisée au milieu de statues et de pièces archéologiques, au grand bonheur des bambins, visiblement émerveillés de découvrir des oeuvres de Mozart, de Beethoven de Chostakovitch ou encore de Bach.

Tout content de la réaction des enfants mais également de la prestation de ses protégés le directeur de l'IRFM de Constantine Mohhamed Sehailia est a expliqué l'APS le choix d'organiser un concert de ce genre au profit d'un public aussi jeune. "La musique classique est la base de toute les mélodies et reste le meilleur moyen d'aiguiser curiosité et sens artistique chez l'enfant", a-t-il dit.

Il a dans de ce sens ajouté "nous voulons multiplier les initiatives de ce genre car nous avons la conviction que la musique classique permet d'aider les petits à se développer de la meilleure manière possible et de les empêcher de dévier du droit chemin une fois adultes".

Une exposition a été, par ailleurs, organisée dans le hall du musée, dévoilant près d'une soixantaine de dessins et de mosaïques réalisés par les enfants fréquentant les ateliers d'arts plastiques mis en place par la direction du musée Cirta.

Des cadeaux ont été remis à cette occasion aux meilleurs travaux produits à l'issue de ces ateliers qui visent selon la chargée de la collection beaux-arts du patrimoine du musée, Mme Chafika Bendali Hocine à développer la créativité des tout-petits et à les accompagner dans la création de leurs oeuvres.

Mme Bendali Hocine qui a supervisé et encadré cette initiative a tenu à souligner la qualité surprenante des oeuvres présentées et le niveau d'implication affiché par les enfants tout au long de cet atelier.

Pour Naila, Dallel, Zaki ou encore Yasser, Assma, Mohamed et Joumana, des enfants parmi les qui on assisté à cette soirée et dont certains visitent pour la première fois le musée public Cirta, la soirée a été "merveilleuse et pleins de surprises".

"J'ai beaucoup apprécié les oeuvres des enfants et je demanderai à mes parents de m'inscrire dans l'atelier de dessin du musée, destiné aux enfants", confie à l'APS Tarek, un écolier en quatrième année primaire.

Pour Aghiles, le musée Cirta est "idéal" pour pratiquer la musique. "Le musée Cirta est magnifique et son jardin et spacieux, Je fais partie d'une troupe de musique andalouse et j'aimerais bien participer un jour à un concert de musique dans ce lieux", souhaite-t-il.

Il est à noter que l'exposition des artistes en herbe se tiendra au Musée national public de Cirta jusqu'au 15 juin.