Algérie: ANP - 2 terroristes abattus et quatre autres arrêtés au mois de mai (bilan)

ALGER- Deux (2) terroristes ont été abattus, un corps d'un terroriste a été découvert et 4 autres terroristes ont été arrêtés, alors que 17 autres se sont rendus aux autorités militaires, durant le mois de mai 2018, selon un bilan des opérations de l'Armée nationale populaire (ANP).

Les opérations de l'ANP se sont soldées également par l'arrestation de 9 éléments de soutien aux terroristes à travers le territoire national ainsi que la découverte et la destruction de 108 casemates et caches pour terroristes et la récupération de 2 lance-roquettes type RPG7.

Les éléments de l'ANP ont également récupéré un fusil mitrailleur de calibre 14,5 mm, deux fusils mitrailleurs de type PKT, quatre roquettes, trois chargeurs pour SPG et 7 lance-roquettes ainsi que deux mitrailleurs de type FMPK, 33 Kalachnikov, 12 fusils semi-automatique Seminov, 12 fusils à répétition, 5 fusils à pompes et un fusil G-3.

D'autres munitions ont été récupérées, à savoir un pistolet MAT-49, un pistolet automatique, 8 fusils de chasse, 13 grenades, 52 chargeurs, 97 bombes de confection artisanale, 1,5 kg d'explosif (TNT) ainsi que 4 appareils GPS et 74 jumelle et 8.279 cartouches, de différents types, et 49 détonateurs.

Dans le cadre de de la sécurisation des frontières et la lutte contre la contrebande, les éléments de l'ANP ont arrêté 75 narcotrafiquants et saisi 701 kg de cocaïne, 25,314 quintaux de cannabis (kif traité) et 13.443 unités de psychotropes.

Le bilan de l'ANP fait état aussi de l'arrestation de 71 trafiquants, alors qu'une tentative de détournement de 94.974 litres de carburant et 65,22 tonnes de de denrées alimentaires a été déjouée.

Les éléments de l'ANP ont saisi en outre 67 groupes électrogènes, 57 marteaux-piqueurs, 16 détecteurs de métaux et 4.500 paquets de cigarettes et 40.850 unités de tabac. Il a été procédé notamment, durant cette période, à la saisie de 60 véhicules de différents types et 561.600 unités de produits pyrotechniques.

Dans le cadre de la lutte contre immigration clandestines, 684 individus ont été arrêtés, alors de 140 personnes ont été sauvées de noyade au large de la mer et 14 plongeurs sous-marins ne disposant pas d'autorisation pour la pêche du corail ont été arrêtés.