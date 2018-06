Ile Maurice: Port - Hausse salariale de 10 % pour les employés

D'expliquer que «les directives du ministère des Finances appliquées sous l'article 7B de la Statutory Bodies (Accounts and Audit) Act doivent être mises à l'écart étant en contradiction avec l'Employment Relations Act». En effet, dit-il, «ces directives imposent aux secteurs non couverts par le PRB que la périodicité de leurs accords collectifs soit de cinq ans».

Jack Bizlall fait remarquer que cet accord collectif respecte l'Employment Relations Act et non la Statutory Bodies (Accounts and Audit) Act. Il estime d'ailleurs que cette loi doit être abrogée. Le Comité 1er Mai a adressé une lettre en ce sens au ministre du Travail.

Selon le négociateur syndical Jack Bizlall, les employés ont également bénéficié d'une augmentation de leurs allocations et autres bénéfices. Toutefois, précise-t-il, «deux litiges résiduels seront référés à la Commission de conciliation et de médiation. D'autres seront pris en charge par un consultant qui sera bientôt recruté par la MPA».

Quatre ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. C'est la période que couvre l'accord collectif signé le 24 mai entre la Maritime Transport and Port Employees Union (MTPEU) et la Mauritius Ports Authority. Accord concernant une hausse salariale de 10 % en moyenne qui est déjà entré en vigueur.

