Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Me Maxime Sauzier à l'ICAC

Deux hommes de loi avaient été approché par le BoI, Me Maxime Sauzier et Me Rishi Pursem. L'organisme s'est, au final, tourné vers le State Law Office. Le BOI a fini par donner son aval à l'Angolais. Une permission sujette à des conditions strictes qu'il n'a pu tenir.

Me Maxime Sauzier avait été sollicité par le Board of Investment (BOI) en août 2017 pour un conseil légal sur la demande d'investissement de l'homme d'affaires angolais Álvaro Sobrinho à Maurice. Ce dernier avait fait une requête d'achat de 12 villas dans le complexe Royal Park Balaclava.

Dix minutes. C'est le temps que Me Maxime Sauzier, QC, a passé dans les locaux de l'Independent Commission against Corruption (ICAC), ce vendredi 1er juin. Il y a été convoqué dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Sobrinho.

