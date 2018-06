Maroc: Eaton Maroc conclut un partenariat stratégique avec Schiele Maroc

Dans le cadre de sa stratégie de développement au Maroc et en Afrique, Eaton, leader mondial en gestion de l'énergie électrique, signe un accord avec l'entreprise marocaine Schiele Maroc qui dispose d'une expertise locale et à l'international dans le secteur de la distribution de produits électriques et électroniques ainsi que l'ingénierie industrielle.

Ce partenariat stratégique permettra à Eaton Maroc de vendre ses produits et solutions sur tout le Maroc, d'assurer la disponibilité de ses produits et aussi de renforcer la proximité clients. De par son historique au Maroc et son expertise professionnelle dans la distribution électrique, Schiele Maroc est un partenaire de choix qui accompagnera Eaton à développer ses parts de marchés et à renforcer sa présence au Maroc principalement dans les secteurs tertiaire et industriel, pour les activités de distribution de produits électriques et tableaux de distribution électriques en basse tension. Ayant pour priorité la sécurité des personnes et des biens, Eaton s'appuie sur les compétences de ce partenaire pour fournir à ses clients des solutions de qualité, sûres et conformes aux standards de sécurité requis par le secteur électrique.

Depuis sa présence au Maroc en 2007, Eaton, dirigée par Kassem Benhaddou, directeur général Afrique du Nord et Afrique francophone, a réussi à multiplier par dix ses ventes et ses effectifs. Eaton souhaite inscrire sa démarche dans la dynamique de développement de l'économie marocaine en fournissant des solutions adaptées aux différents besoins du marché actuel, telles que les énergies renouvelables, les infrastructures, l'industrie et aussi le tertiaire.

L'entreprise dispose d'un site de production au Midparc de Casablanca qui s'étend sur une superficie de plus de 15.000 m² de terrain, et emploie 300 personnes. Cette usine représente un site de production pilote des packs et systèmes de batteries de stockage énergétique, en plus d'autres produits comme les disjoncteurs hydromagnétiques, les accessoires onduleurs, et les cartes électroniques.

Présent au Maroc depuis près de 25 ans, Schiele Maroc, dirigé par Salah Eddine Kadmiri, président directeur général de Schiele Group (600 employés et CA de 650 millions de dirhams), ex-vice-président général de la CGEM, président d'honneur de la Fédération nationale de l'électricité et de l'électronique (FENELEC), compte parmi les leaders dans le secteur de la distribution électrique, la fabrication des tableaux et armoires électriques ainsi que le développement de solutions pour l'automatisme, le contrôle industriel, les énergies renouvelables et les télécommunications.

A travers ses 160 collaborateurs dont 30 ingénieurs, Schiele Maroc offre à sa clientèle une expertise pointue et une valeur ajoutée locale pour développer le gain de productivité.

De même, ses succursales présentes à Agadir, Tanger et Fès permettent une large couverture et favorisent une proximité et une réactivité pour répondre aux besoins de sa clientèle. Schiele Maroc s'est aussi forgé une solide expérience en Afrique de l'Ouest concrétisée par la création de sa filiale Schiele Côte d'Ivoire en 2016.