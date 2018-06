Maroc: Hoshi - De la rue à la scène

L'écriture comme thérapie m'a servi d'exutoire

Elle est auteure, compositrice et interprète, Hoshi n'a que 21 ans et une furieuse envie de chanter depuis son enfance. Avec son look assumé de geisha et sa voix de rocaille, la jeune chanteuse ne laisse pas indifférent. Elle s'apprête à présenter son premier album, "Il suffit d'y croire", à son public sur la scène des festivals de l'été et le 18 décembre 2018 à la Cigale de Paris, soulignent nos confrères de CultureBox.

Il y a comme une urgence dans la musique de Hoshi; à 21 ans la jeune musicienne française vient juste de sortir son premier album, "Il suffit d'y croire" et part déjà en concert. Avide de chanter devant son public, elle prépare une tournée à travers la France.

Mathilde aime les artistes sombres et profonds. Dans sa chambre d'adolescente, elle traîne son spleen baudelairien et écoute en boucle Noir Désir, Patti Smith, Nirvana, Gainsbourg et Brel. "Je croyais qu'il parlait de moi dans la chanson 'Mathilde", sourit-elle. Avec sa voix rocailleuse et écorchée, ses paroles réalistes, et ses mélodies épurées (une simple guitare), Hoshi nous rappelle un autre artiste à fleur de peau, Mano Solo disparu en 2010. Hoshi ne le cache pas, elle a traversé des périodes sombres, l'écriture comme une thérapie lui a servi d'exutoire. A l'école, dans la rue, devant ses amis ou sur Internet, Hoshi a vaincu sa timidité et se révèle sur scène. Aujourd'hui, elle s'entoure de ceux qu'elle aime et s'offre un duo tout en charme avec Gaëtan Roussel ou un bout de "La route" avec son ami Nicom.

En 2013, à 16 ans, Mathilde se fait repérer par le directeur de casting de l'émission "The Voice" et passe les auditions avec succès mais elle décide de claquer la porte lorsque la production lui impose une chanson.

"Au moment du choix des chansons, juste avant les auditions à l'aveugle, on a voulu m'imposer une chanson qui était 'Le petit bal perdu' de Bourvil. Que j'adore, en plus ! Mais je ne voulais pas chanter ça pour un premier passage télé", racontait-elle sur le plateau de

Vivement Dimanche.

En 2014, elle participe à l'émission "Rising Star", ce qui accroît sa notoriété. Mais c'est surtout sa volonté de faire de la musique son activité principale qui la pousse à continuer. Une étoile est née, elle s'appelle désormais Hoshi, Internet est sa voie lactée où elle continue de poster ses compositions et ses clips. Elle connaît un premier succès important avec le titre "Ta Marinière".