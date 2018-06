Maroc: Oum enchante les Gadiris

Le public gadiri a eu rendez-vous, mercredi soir, avec la talentueuse chanteuse Oum qui a fourni une belle prestation avec sa voix affirmée et sa musique et chants où les rythmes marocains amazighs, soufis, gnawas et hassanis se mélangent à des sonorités soul, blues et jazz.

Au cours ce concert, Oum, de son vrai nom Oum El-Ghait Benessahraoui, a interprété plusieurs titres de son dernier album Zarabi (tapis) au grand bonheur de ses fans venus en nombre au théâtre de verdure.

Dans cet opus, l'artiste rend hommage aux tisseuses de tapis du village de M'hamid El Ghizlane, et révèle, par ses sonorités, un brassage de cultures diverses et convergentes. Oum était accompagnée par un sublime quartet : contrebasse, percussions, oud et trompette.

En première partie de ce concert, le public a découvert une autre artiste, en l'occurrence la Soudanaise Alsarah et son groupe The Nubatones qui ont interprété plusieurs morceaux de leur dernier album «Manara» qui aborde notamment le thème de l'immigration et le parcours personnel de la chanteuse.

Les artistes de la région du Souss n'étaient pas en reste lors de cette soirée avec une performance de la troupe féminine Agrawe de Tiznit qui a captivé l'assistance par des chansons spirituelles en langue amazighe.

«Les Nuits du Ramadan» sont organisées dans le cadre de la saison culturelle de l'Institut français du Maroc avec l'appui de plusieurs partenaires.