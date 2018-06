Sénégal: PSE - Ibrahima Wade évoque la perspective des projets agropoles

Wari que dirige le jeune tycoon sénégalais, Kabirou MBODJE monte en puissance et poursuit son offensive… Plus »

Ce pays émergent du sud-est asiatique, "a su développer une méthodologie très éprouvée dans le monde pour aller vite et arriver à bien structurer des projets complexes de cette nature, car faisant intervenir beaucoup d'acteurs non étatiques notamment le secteur privé mais aussi la recherche", a-t-il relevé.

"Tout cela sera possible à partir du 26 juin prochain, date de démarrage de ce projet (...). Nous parlons d'opportunités business avec les différentes formes de dérivés de ces deux produits que sont la mangue et l'anacarde", a-t-il indiqué.

"Nous sommes à un moment important dans le processus de restructuration" de ce projet d'agropole, d'où cette rencontre avec l'ITA et dans le cadre d'une démarche visant à identifier "toutes ces opportunités possibles sur ces deux produits et d'autres", a souligné le directeur général du BOS.

D'autres produits comme le miel, le lait et autres sont appelés à être développés suivant des "modules externes, surtout que si l'agropole sud devra s'implanter à Adéane (Ziguinchor), il faudra prendre en compte les opportunités qui existent à Sédhiou, Bignona, Kolda etc."

Les deux autres agropoles à développer seront localisés au centre du Sénégal et au sud (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda).

