Sénégal: Revendication SUTSAS - Niveau de satisfaction "relativement bon" (ministre)

"Il n'y a plus d'arriérés, les agents du programme MSAS/JICA sont payés, il ne restait que deux mois et le trésor public a fait l'engagement. Donc l'argent va entrer dans leurs comptes bancaires cette semaine", a soutenu M. Sarr.

"Globalement, sur l'essentiel des points nous sommes à un niveau de satisfaction relativement très bon. Les agents doivent pouvoir retourner dans les structures et reprendre le travail en attendant que des discussions s'ouvrent sur le régime indemnitaire et la généralisation de la retraite à 65 ans", a-t-il déclaré.

Le SUTSAS est membre de la coalition "And Gueusseum" qui déroule actuellement son 6e plan d'action, exigeant l'ouverture de négociations sur le régime indemnitaire et l'application des accords signés avec le gouvernement.

Diakhao (Fatick) — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a jugé "relativement bon" le niveau de satisfaction de la plateforme revendicative 2014 du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS).

