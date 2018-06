Sénégal: Des "recommandations-clés" pour booster la production laitière au Sénégal

Wari que dirige le jeune tycoon sénégalais, Kabirou MBODJE monte en puissance et poursuit son offensive… Plus »

A cette occasion, la ministre de l'Elevage a par ailleurs procédé au lancement de la campagne de promotion et de défense du lait local, qui sera menée pendant deux ans, par la société civile internationale au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Tchad.

Un comité devrait dès après cette journée, travailler en relation avec les acteurs et l'administration, à la mise en place de collèges de producteurs, collecteurs et transformateurs, devant composer cette interprofession.

Ces recommandations sont le fruit des panels scientifiques organisés, jeudi, en prélude de la Journée mondiale du lait, célébrée à la Promenade des Thiéssois, Elles ont trait à la production, à l'alimentation, à l'organisation et au financement du secteur mais aussi à la formation des acteurs, etc.

