Cote d'Ivoire: Lutte contre la drogue et les crimes - Sidiki Diakité échange avec Henna Mustonen

Ces projets dans leur ensemble visent, selon Henna Mustonen, à renforcer les capacités des pays de l'Afrique de l'ouest à développer une réponse au trafic illicite de migrants basée sur les droits de l'homme.

Dans le cadre de la coopération et de l'appui sécuritaire qui existe entre la Côte d'Ivoire et les Nations unies, Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu en audience le jeudi 31 mai, Henna Mustonen, du Bureau régional de l'Afrique de l'ouest et du Centre de l'office des nations unies contre la drogue et le crime (Onudc).

Au cours de cette audience, les échanges ont porté sur deux initiatives conjointes que l'Onudc et le Haut-commissariat des nations unies aux droits de l'homme (Hcdh) ambitionnent de réaliser sur trois (03) ans en Côte d'Ivoire.

Sidiki Diakité a proposé pour l'efficacité des projets, la mise en place d'un mécanisme, d'un mode opératoire au profit des différents acteurs. Ceci devrait, selon le ministre, aider à davantage optimiser et faciliter l'opérationnalité de cet appui onusien.

Il a en outre rassuré l'experte de l'Onudc sur la mobilisation et la disponibilité des services du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour la stratégie et les actions concrètes à mettre en œuvre.