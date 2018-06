Cote d'Ivoire: 73e ans de Gbagbo - "Nous avons réussi à nous donner des moyens de faire en sorte qu'il soit libéré", dit Affi

Né le 31 mai 1945, l'ancien président Laurent Gbagbo a eu ses 73 ans le jeudi 31 mai 2018.

A l'occasion de ce 73e anniversaire, Affi N'Guessan, premier responsable du Front populaire ivoirien (Fpi), a livré un message à son endroit pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui exprimer toute la solidarité du parti.

Ci-dessous le message entier du président Affi N'Guessan

«C'est un jour qui nous permet d'avoir encore une pensée très forte pour le Président Gbagbo pour lui exprimer toute notre solidarité, tout notre soutien dans la dure épreuve à laquelle il fait face, lui souhaiter malgré tout un joyeux anniversaire. Beaucoup de santé, de résistance et d'espérance et qu'il sache que ses compagnons de lutte ne l'ont pas oublié, n'oublieront jamais et continuent de mener la lutte qu'ils ont commencé avec lui.

De manière à ce que le plus tôt possible il soit avec nous parce que le plus tôt possible nous avons réussi à nous donner des moyens de faire en sorte qu'il soit libéré. Encore une fois, joyeux anniversaire au Président Laurent Gbagbo. Et qu'il sache que les Ivoiriens le portent dans leur cœur et qu'ils ont ardemment envie et besoin de le recevoir et le voir à nouveau».