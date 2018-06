Cote d'Ivoire: Toulepleu - 2e édition de la fête des sages et patriarches de la sous-préfecture de Bakoubly

La Ministre Anne Ouloto salue les actions de paix et de développement du président Ouattara dans le Cavally.

La ministre Anne Désirée Ouloto a salué toutes les actions de paix et de développements initiées par le président Alassane Ouattara au bénéfice du Cavally et surtout la volonté du président de la République d'accorder une priorité à la jeunesse. C'était le dimanche dernier à Bakoubly à l'occasion de la 2e édition de la fête des sages et patriarches de la sous-préfecture de Bakoubly dans le département de Toulepleu.

Elle a par la suite soutenu qu'Alassane Ouattara est déterminé à mettre en œuvre tous ses projets de développement dans la région dont quelques-uns ont été égrainés. Ce sont le bitumage de l'axe Blolequin-Toulepleu-Pekan Barrage qui s'achèvera en février 2018, l'électrification de 11 localités en cinq ans évaluée à près de 900 millions, la construction de la station de traitement d'eau potable de Sahibly, la construction d'écoles et de centres de santé par dizaine.

Poursuivant, elle a annoncé qu'elle sera candidate aux prochaines élections du conseil régional du Cavally. "Si je n'assiste pas le Cavally, si je ne réagis pas aujourd'hui, on peut m'accuser de non-assistance à région en danger", a déclaré Anne Ouloto sous des ovations nourries de ses parents. Avant d'ajouter: "Je suis venue vous dire que je suis prête. Pendant que le Président de la République Alassane Ouattara et le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly me font confiance, je ne faillirai pas à mes obligations."

Pour terminer, elle a félicité les sages qui selon elle, montrent aux jeunes générations le chemin de la cohésion sociale et du développement. "En célébrant ma présence, vous rendez hommage au Président Ouattara et vous lui dites de continuer à apporter le développement chez nous", a-t-elle souligné en annonçant de bonnes nouvelles telles que l'achèvement des travaux de la construction du Château d'eau de la localité avant la fin de l'année, l'octroi d'une ambulance médicale.

Bio Gaston le porte-parole des chefs, a pour sa part, remercié leur hôte pour toutes ses actions dans le Cavally. "Nous nous engageons avec vous pour relever tous les défis de développement", a-t-il promis, après avoir égrené un chapelet de doléances.