L'ambassade d'Algérie à Bruxelles a dénoncé vendredi le "détournement inacceptable" de symboles de l'Union européenne (UE) et du siège du Parlement européen pour "attenter à l'honneur et à la dignité des institutions" algériennes.

"A la suite de la publication, par une pseudo journaliste d'origine algérienne, d'une vidéo offensante attentant à l'honneur et à la dignité des institutions de la République algérienne, l'ambassade a effectué ce jour des démarches officielles pressantes auprès des responsables de différentes instances de l'Union européenne (...) pour dénoncer énergiquement le détournement inacceptable des symboles de l'UE et de l'espace réservé par le Parlement européen aux journalistes professionnels", a indiqué l'ambassade d'Algérie à Bruxelles dans un communiqué.

La représentation diplomatique de l'Algérie à Bruxelles a regretté que des symboles de l'UE et un siège de l'une de ses institutions aient "servi de cadre à cette misérable mise en scène qui rentre dans le cadre de 'la feuille de route' de cet agent invétéré de la subversion et de la sédition".

Rappelant que cette ancienne correspondante de l'ENTV à Bruxelles a été congédiée à cause de son "incivisme" et de son "comportement bipolaire", l'ambassade d'Algérie à Bruxelles a déploré l'attitude de cette "pseudo-journaliste" qui a mis "servilement sa voix et sa plume mercenaires au service de puissances étrangères hostiles à l'Algérie".

"Dans sa litanie de contrevérités suintant l'aigreur et la frustration, cette ancienne correspondante de l'ENTV à Bruxelles (...) a choisi, pour des considérations purement mercantiles et opportunistes, de vomir sa haine de l'Algérie, ses symboles et ses institutions", a-t-on ajouté.