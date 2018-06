Maroc: Coupe du Monde 2018 - Renard - « Le plus important sera le 15/06 »

Pour le sélectionneur Hervé Renard, « Il faudra être décisif dans les moments clés, concrétiser le peu d'occasions qu'on aura, et puis ça va aller Inshallah. C'était un bon 1er match de préparation, on a était performant dans le pressing, on doit être plus efficace devant mais il nous reste un peu de temps. Je pense que c'est un match positif, le plus important sera le 15/06 ».

Pour son premier match de préparation pour la Coupe du Monde 2018, le Maroc a concédé le nul contre la sélection ukrainienne (0-0). Dans une rencontre souvent tendue et face à une équipe ukrainienne privée du rendez-vous planétaire, les Lions de l'Atlas ont peiné à trouver la solution. Les hommes d'Hervé Renard ont manqué de réussite surtout en première mi-temps ne parvenant pas à concrétiser les quelques occasions qu'ils se sont créés notamment par Hakim Ziyech et Nordin Amrabet.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.