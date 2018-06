Tunisie: Retour à la case départ

Le Conseiller auprès de la présidence du gouvernement chargé de la communication et de… Plus »

Maintenant, retour à la normale. On renoue avec les règles de conscription et de mobilisation en vigueur. Comment devenir soldat ? Par où commencer ? Le jeune doit suivre un parcours à virages dont seule l'aptitude physico-mentale lui donne un laissez-passer. Tout est parti de la salle d'accueil, avant d'aborder une à une les étapes suivantes. De la mesure du rapport taille-poids, diagnostic de la tension artérielle, du test ophtalmo pour s'assurer de l'acuité visuelle et bien d'autres épreuves d'admission, le capital santé compte beaucoup. « Apte ou inapte », c'est bien le dernier mot tranchant, en raison de quoi le candidat pourra ou pas rejoindre le camp des soldats. Sonnera, par la suite, l'heure d'une formation initiale de base sur dix semaines, avant d'être, plus tard, affecté à l'une des unités des forces armées.

Au même centre de Béja, leur nombre s'est vu, alors, réduire : à peine 500. Seulement qu'en 2016-2017, l'enrôlement des candidats revêtait un caractère exceptionnel. Leur passage sort de l'ordinaire, n'ayant pas obéi au régime habituel des quatre sessions de conscription de mars, juin, septembre et décembre. Il s'agissait d'une mesure ministérielle adoptée dans le cadre de la promotion de l'emploi des diplômés, portant sur 12 mille nouveaux recrutements à l'échelle nationale. D'ailleurs, plus de 3 mille jeunes recrues ont été admises audit centre de Béja. Ce fut, ainsi, une décision conjoncturelle.

Après la révolution, le service militaire n'a jamais été aussi sollicité. Nombreux sont ceux qui sont passés par là, afin d'honorer leur engagement patriotique. En 2011, ils étaient plus de 10 mille jeunes inscrits au CRCM de Béja, affichant ainsi un pic historique. Soit, un grand respect accordé à l'armée. Mais, cela n'a pas duré dans le temps. Cette marque de zèle n'étant, en fait, qu'une sensation éphémère de dévouement et d'appartenance. Quatre ans après, retour à la case départ. Très vite, la réticence s'empara de nos jeunes, laissant produire, partout, un effet domino.

A l'instar des quatre centres régionaux de conscription et de mobilisation (CRCM) de Tunis, Sousse, Gabès et de Kasserine, celui de Béja, abrité à la caserne militaire de la place, fait ce qu'il faut pour bien accueillir les jeunes recrues.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.